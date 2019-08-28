Портал с контентом для взрослых Pornhub опубликовал видеоролик, посвящённый проблеме загрязнения океанов.
Видео получило название «Самое грязное порно». Создатели ролика отмечают, что снят он с самыми чистыми помыслами. Средства от его просмотра будут перечислены природоохранной организации Ocean Polymers, которая намерена построить судно для сбора и переработки пластика в океане.
Мы в Pornhub «грязные», но это не значит, что наши пляжи должны быть такими же, — цитирует портал Dezeen вице-президента ресурса Кори Прайса.
Ранее News.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон подарил лидерам стран «Большой семёрки» часы, которые были сделаны из выловленного в Мировом океане и переработанного пластика.