https://static.news.ru/photo/079cbee4-2a47-11eb-9ea5-fa163e074e61_660.jpg Людмила Поргина Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Людмила Поргина решила уехать за границу. По словам актрисы, ей нужен отдых.

Мы, когда был жив Коля [Николай Караченцов], шесть месяцев в году проводили за границей. Ему так советовали врачи: зимой уезжать из России в тёплые страны. Слава Богу, что в Турцию и Арабские Эмираты можно вылететь. Я так и сделаю, потому что мне необходим отдых, — сказала Поргина порталу Sobesednik.ru.

Поргина отметила, что перенесла болезненную операцию — ей вставили пластины на пальцы ног. Травму она получила на отдыхе в Абу-Даби.

Ранее Поргина заявила, что она ежемесячно теряет по 150 тысяч рублей из-за коронавируса, писал NEWS.ru.