Попытка спасти страну: как КПСС отказалась от собственной монополии

Весну 1990 года СССР встречал в состоянии натурального развала госаппарата. По Закавказью прокатилась волна национальных волнений. В прибалтийских республиках росли сепаратистские настроения — очень скоро они объявят о своём выходе из Союза. Экономический кризис и слабо контролируемая внешняя торговля только усугубляли политическую ситуацию. Для многих становилось очевидным, что компартия и госаппарат не справляются с управлением страной. Требовались политические реформы. Так, 14 марта 1990 года на очередном съезде народных депутатов из Конституции СССР было убрано положение «о руководящей и направляющей роли» КПСС. Многими в тот момент это было встречено как реальная попытка спасти страну.

...И поскользнулись на мыле

Можно было бы подумать, что все эти события подтолкнули советское руководство к необходимости ликвидировать монополию КПСС на власть. Но на самом деле именно недостаток хозяйственного мыла был тем фактором, который заставил многих пересмотреть систему управления страной. Не хватало его не партийному руководству и жителям крупных городов, а шахтёрам.

К лету 1989 года практически на всех шахтах Кузбасса хотя бы раз, но происходила забастовка. Ситуация в регионе сложилась катастрофическая. Товарный дефицит и нерешённость жилищных и социальных проблем стали бичом шахтёрских городков.

С 1970-х годов, благодаря разведанным запасам нефти и газа Сибири, уголь играл всё меньшую роль в топливном балансе страны. Но на его добыче это никак не сказывалось — она постоянно росла. В то же время руководство страны рассматривало отрасль как убыточную. Постепенно снижались надбавки за выработку, за работу в опасных и сложных условиях. Лозунг «сегодня рекорд — завтра норма» стал обыденностью.

Donetsk Alexander Rekun/Global Look Press

Вложения в безопасность работ также снижались, что вело к росту аварий и увеличению смертности среди рабочих. К тому же шахтёрские города сталкивались с хроническим недофинансированием, частым явлением было отсутствие центрального теплоснабжения и экологические проблемы. Товарный дефицит конца 1980-х годов только распалял недовольство рабочих.

Рано или поздно ситуация должна была взорваться. Но никто не ожидал, насколько мощным и массовым окажется протест.

10 июля 1989 года несколько сотен шахтёров Междуреченска отказались спускаться в шахту и предъявили администрации около 20 требований. Большинство из них касалось повышения оплаты работ в ночное и вечернее время, улучшения безопасности шахт и обеспечения рабочих мылом и питанием. Но городское и отраслевое руководство отмахнулось от них, а профсоюз угольщиков немедленно продемонстрировал единство с властями, отказавшись поддержать забастовщиков. И на следующий день Кузбасс взорвался.

Уже к 13 июля бастовали все шахты региона. Местные власти оказались не готовы к такому повороту событий, пришлось вмешаться центру. Министр угольной промышленности Щадов пообещал удовлетворить все требования забастовщиков. Говорил об этом на съезде Верховного Совета и последний глава СССР Горбачёв. Но именно после его выступления забастовка приобрела общесоюзный характер — бастовали уже и Воркута, и Донбасс, и Кузбасс, и сахалинские шахтёры — миллионы людей требовали немедленных изменений. И без того падающая экономика Союза уже явно неслась под откос.

В шахтёрские регионы полетели правительственные комиссии, которым шахтёры предъявили уже не только экономические, но и политические требования. Одним из них стало требование убрать из Конституции СССР 6-ю статью о руководящей и направляющей роли КПСС.

Такого удара от авангарда класса-гегемона советская власть не ожидала. Между тем бастующие шахтёры нашли поддержку у демократической оппозиции — Межрегиональной депутатской группы (МДГ), у которой главным лозунгом стала отмена 6-й статьи. По воспоминаниям адвоката Марка Когана, один из её лидеров Андрей Сахаров обратился к нему в ноябре 1989 года с просьбой поддержать воркутинских шахтёров, забастовку которых в октябре того же года суд Коми АССР признал незаконной.

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Советские власти постарались удовлетворить большинство экономических и социальных требований забастовщиков. А политическую линию продолжили народные депутаты.

Судьбоносный съезд

Впервые с политических трибун требования «демократизации общественной жизни» в СССР и отмены 6-й статьи открыто прозвучали на I съезде народных депутатов СССР весной 1989 года. Наиболее радикально настроенные депутаты объединились вокруг последнего лозунга в МДГ. На II съезде вокруг отмены статьи развернулись яростные дебаты. Сахаров выступал за немедленное включение этого вопроса в повестку дня, но Горбачёву удалось настоять на том, чтобы депутаты не рассматривали его.

Однако к тому моменту центральное руководство уже явно теряло инициативу в общественных дебатах. 4 февраля 1990 года в Москве состоялась массовая манифестация (более 200 тысяч участников), где главными требованиями стали отмена 6-й статьи Конституции и введение многопартийности. Причём за день до выступления её руководство принял кандидат в члены политбюро ЦК Лукьянов, который помог им в организации.

На следующий день состоялся расширенный пленум ЦК КПСС, на котором уже откровенно говорилось о том, что «КПСС не претендует на монополию и готова к политическому диалогу и сотрудничеству со всеми, кто выступает за обновление социалистического общества». По воспоминаниям Анатолия Собчака, вначале выступавшие ругали отмену положений 6-й статьи, а потом единодушно проголосовали «за». Но на этом новации не заканчивались. Пленум одобрил введение поста президента СССР, а первый секретарь казахской компартии Назарбаев как о чем-то обыденном говорил о конфедеративном устройстве Союза.

Лёд, можно сказать, тронулся. Уже 4 марта радикальные реформаторы из блока «ДемРоссия» одержали разгромную победу на выборах на съезде нардепов РСФСР. Крупнейшая и самая мощная республика Союза оказалась в руках тех, кто требовал отмены 6-й статьи.

Moscow/Global Look Press

Игнорировать новую реальность руководство КПСС не могло. Да, собственно, и не хотело. Начавшийся 12 марта III съезд нардепов СССР не просто не возражал против отмены положений 6-й статьи — его члены вносили массу поправок, окончательно уничтожающих общественную монополию КПСС. Депутат Ахунов требовал вообще убрать упоминание компартии из новой редакции статьи. Депутат Попов — запретить любую партийную деятельность в силовых и судебных органах. Депутат Щелканов требовал убрать любые намёки на «руководящую роль» компартии в преабмуле Конституции. Эти и другие поправки не прошли — им немного не хватило голосов, но настроения депутатов они отразили точно.

14 марта съезд принял поправки к Конституции Союза, которые обнулили монополию КПСС на власть и вводили в СССР многопартийность. Заодно было одобрено введение поста президента СССР, на который депутатами был избран Михаил Горбачёв, сохранивший за собой пост генсека КПСС.

Впрочем, страну такие реформы уже не спасли. Латвийские и литовские депутаты отказались участвовать в съезде, хотя прислали своих представителей. Введение поста президента СССР привело к тому, что республики Союза решили не отставать от центра — и начали вводить у себя аналогичные должности. Но самый серьёзный удар по Союзу был нанесён на I съезде нардепов РСФСР — 12 июня была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР», которая ставила местные законы выше законов СССР. Крупнейшая республика фактически махнула рукой на Союз и пустилась в автономное плавание. Дальнейший развал, на фоне экономического кризиса и отстранения компартии от власти, был лишь делом времени.