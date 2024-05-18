Попытка прокачать танки и самолеты сыграла злую шутку с россиянином Игрок War Thunder наткнулся на мошенника в попытке улучшить танки и самолеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Интернет-пользователь попытался прокачать свой аккаунт в популярной игре War Thunder, но наткнулся на мошенника. По данным Mash, геймер потерял 15 тысяч рублей в погоне за улучшенными танками и самолетами.

Россиянин нашел способ прокачать аккаунт в распиаренном Моргенштерном (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) War Thunder с помощью так называемого специалиста. За работу мошенник потребовал оплату. Парень несколько раз переводил ему средства. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. «Эксперт» по виртуальным боям подтвердил получение денег и заверил, что в ближайшее время все будет готово. Однако в итоге «помощник» пропал.

Расстроенный россиянин обратился в правоохранительные органы. Геймер попросил полицию раскрыть IP-адрес афериста для возврата денег. Пострадавший также рассчитывает на возбуждение уголовного дела.

Ранее гражданин РФ пострадал от байера, который пообещал купить ему эксклюзивное ведро для попкорна от Disney Pixar. Россиянин потерял 15 тысяч рублей. Байер получил средства и перестал выходить на связь. Оказалось, что мужчина хотел сделать подарок возлюбленной из коллекции Disney Pixar к 100-летию компании. Всего было выпущено 200 ведерок для попкорна.