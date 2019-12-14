Неделя запомнилась приговором по делу о теракте в метро Петербурга, ещё одним вердиктом и новым фигурантом по «московскому» делу, а также эпичной попыткой побега убийцы из «аквариума» в зале суда. Подробности — в материале NEWS.ru.

9 декабря в Тверском суде завершились прения по делу Эдуарда Малышевского. Он обвинялся по ч. 1 ст. 318 УК. Следствие считает, что во время митинга 27 июля в Москве, находясь в автозаке, он выдавил стекло, которое упало на полицейского. Под арестом мужчина находится с 2 сентября. В прениях обвинение попросило для уже ранее судимого мужчины три с половиной года колонии общего режима. Суд вынес приговор в тот же день. Малышевскому назначено три года колонии.

По «московскому» делу на этой неделе произошло ещё одно событие. Следствие объявило о задержании жителя Воронежа Михаила Квасова. Он обвиняется по ч. 1 статьи 296 УК — угрозы в адрес судьи. Мужчина оставил в Интернете возмущённый комментарий по поводу приговоров участникам летних митингов в Москве. Следователи ходатайствовали о назначении ему психолого-психиатрической экспертизы на основании того, что в 2007 году ему был поставлен диагноз «смешанное тревожное депрессивное расстройство». Квасов возражал против проведения экспертизы. В результате суд, вопреки возражениям, решил удовлетворить ходатайство следствия. Исследование может проводиться в течение 30 дней, а затем может быть продлено ещё на 30 дней. Также стало известно, что с Михаила взяли подписку о невыезде с территории Воронежской области, так как экспертиза откладывается на 19 декабря.

10 декабря был вынесен приговор по громкому делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Всего в деле 11 фигурантов: это Махамадюсуф Мирзаалимов, Сейфула Хакимов, Бахрам Эргашев, Азамжон Махмудов, Акрам и Аброр Азимовы, Мухамадюсуп и Ибрагибжон Эрматовы, Содик Ортиков, Дилмурод Муидинов и Шохиста Каримова. Их обвиняли в организации теракта. Всех подсудимых признали виновными, им назначено наказание от 19 лет колонии до пожизненного заключения.

Аброр Азимов Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Самое строгое наказание получил Аброр Азимов. Ему вменялась наиболее активная роль в преступлении: по версии следствия, он перечислял деньги исполнителю теракта Акбаржону Джалилову, выезжал с братом в Турцию для участия в террористической организации, а также разговаривал по телефону со смертником. Самое минимальное наказание досталось Сейфуле Хакимову и Бахраму Эргашеву — по 19 лет колонии. Акрам Азимов, Ибрагибжон и Мухамадюсуп Эрматовы получили по 28 лет, несмотря на то что прокуратура просила для них пожизненное заключение. Для оставшихся семи фигурантов обвинение просило 27 и 28 лет колонии строгого режима. Содик Ортиков отправится за решётку на 22 года. А Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурод Муидинов приговорены к 20 годам тюрьмы. Кроме того, всех подсудимых суд оштрафовал на суммы от 500 до 800 тысяч рублей.

Уголовные дела чиновников

В пятницу, 13 декабря, стало известно о том, что следствие просит арестовать восьмую фигурантку дела Михаила Абызова Екатерину Заяц. Она обвиняется в особо крупном мошенничестве, а также в участии в преступном сообществе (ч. 4 статьи 159 УК и ч. 2 статьи 210 УК). В результате Басманный суд удовлетворил ходатайство и поместил женщину под стражу.

ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.

На этой же неделе, 11 декабря, завершилось дело экс-замглавы Росгеологии Руслана Ганижева (Горринг). 235-й гарнизонный военный суд назначил ему три с половиной года колонии общего режима. Ранее бывший чиновник признал вину в особо крупном мошенничестве. Ганижев, находясь в розыске, сменил фамилию и отчество и стал Русланом Горрингом.

Горринг был задержан 7 марта во Внуково. По версии следствия, в 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил 5 млн рублей от бизнесмена за «беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области». Эти деньги он должен был передать председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан. На допросе Ганижев признался в преступлении и был отпущен под подписку о невыезде, однако позже скрылся, был объявлен в розыск. Депутат Газейкин получил реальный срок.

Руслан Ганижев Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В пятницу, 13 декабря, в Мурманске суд арестовал участника организации «Правый сектор» (запрещена на территории РФ). Мужчина планировал устроить взрыв у здания администрации.

Побег из «аквариума»

Не обошлось на этой неделе без казусов. В Щербинском суде избирали меру пресечения для убившего свою сестру Леонида Грейсера. Он заявил, что совершить преступление его заставил Люцифер и о содеянном он не жалеет. Прямо на заседании мужчина попытался выбраться из «аквариума» через верх и практически пролез под потолок. Общими усилиями приставов его удалось задержать и вернуть обратно. Только после этого происшествия на него надели наручники. Позже стало известно, что его направили на психиатрическую экспертизу в больницу СИЗО «Бутырка».