Попытка искупления? Зачем хозяин «Мутабора» подарил мощи храму около Кремля Владелец «Мутабора» подарил мощи Николая Чудотворца храму напротив Кремля

Фото: Социальные сети

Михаил Данилов

Владелец клуба «Мутабор» подарил мощи одного из святых храму Знамения иконы Божией Матери, расположенному недалеко от Кремля. Зачем он это сделал, что сказал о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой?

Какие мощи владелец «Мутабора» подарил храму

Храму Знамения иконы Божией Матери, расположенному напротив Кремля, на Шереметьевом дворе, передали мощи святого Николая Чудотворца. Рождественский подарок, по информации Telegram-канала Mash, передал учредитель клуба «Мутабор» Михаил Данилов, который отметил, что исповедуется в этой церкви и близко знаком с настоятелем.

По словам бизнесмена, мощи были привезены из Ватикана в начале ноября. Передачу реликвии отложили, поскольку руководство «Мутабора» хотело дождаться Рождества.

«Мы мощи привезли в начале ноября и ждали Рождества, чтобы в канун этого святого праздника батюшке Михаилу в нашем любимом храме Знамения иконы Божией Матери их подарить. Я с батюшкой давно очень общаюсь, это мой храм, где я исповедуюсь. Сам батюшка даже освящал наш дом», — рассказал Данилов.

Он добавил, что мощи были куплены на деньги руководства. Кроме того, на их приобретение была потрачена часть выручки клубов, которых, как уточнил учредитель, несколько.

Михаилу Данилову принадлежит около десятка столичных клубов: Space Moscow, «Известия Hall» и Lookin Rooms, Icon, Red, Gipsy и Shakti Terrace, «Конструктор» и «Микс».

Фото: Petrovitch/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Церковь иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе

Что владелец «Мутабора» сказал о вечеринке Ивлеевой

Данилов отметил, что деньги на мощи были выделены в том числе из выручки клуба «Мутабор». Предприниматель отметил, что заведение получило известность благодаря «последним событиям».

«Мы против мракобесия, мы поддерживаем церковь», — подчеркнул Данилов, передавая сертификат о подлинности реликвии настоятелю церкви.

Как наказали «Мутабор» за вечеринку Ивлеевой

Клуб «Мутабор» стал особенно известен в свете недавнего скандала. В заведении прошла «голая» вечеринка, организованная Ивлеевой. После этого клуб оказался в немилости у нескольких инстанций.

О проверке полицейских в заведении стало известно 27 декабря, отмечалось, что общественники неоднократно подавали жалобы на деятельность заведения. 29 декабря Роспотребнадзор обвинил московский клуб в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, в связи с этим заведению грозит приостановка работы на срок до трех месяцев. Предписание клуб получил до проведения громкой вечеринки. При этом управление Роспотребнадзора по Москве не публиковало сведений о проверке в клубе Mutabor.

По информации Mash, владельцы заведения считают, что Ивлеева своим мероприятием испортила репутацию клуба. По данным представителей «Мутабора», они не знали, что конкретно собирается делать блогер. На данный момент заведение опечатано.

«Всего за данное мероприятие Ивлеева отдала три миллиона рублей. Вдобавок по договору она гарантировала не нарушать законодательство РФ и не использовать ненормативную лексику. А также отсутствие провокаций или других действий, направленных на дискредитацию заведения», — говорится в публикации канала.

По словам администратора, которые приводит Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», управляющие клуба не были предупреждены о присутствии на тусовке журналистов. Канал также уточняет, что организаторы вечеринки требовали изъять все телефоны и камеры у работников «Мутабора», однако позднее на мероприятии по неизвестным причинам появились репортеры известных СМИ.

Недавно Российское авторское общество подало в суд на владельца ночного клуба «Мутабор» из-за музыкальных композиций. По данным источника, знакомого с материалами дела, истцы намерены взыскать компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

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