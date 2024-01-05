«Попытка быть выше государства»: военкор об идее Кадырова о снятии санкций Котенок: идея Кадырова о снятии санкций – попытка быть выше государства

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров своим предложением о снятии санкции с членов его семьи в обмен на освобождение украинских военнопленных пытается быть выше государства, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Он также раскритиковал Кадырова за то, что тот воспринимает пленных украинцев как живой товар.

Все хорошо в этой новости, просто прекрасно, даром что азиатчина чистой воды и жонглирование живым товаром. Плохо только одно — снова в России наблюдаются попытки быть выше государства. Открыто и демонстративно, — написал военкор.

Ранее Кадырова раскритиковал военкор Александр Коц. Идею главы Чечни он назвал сомнительным торгом. Он также напомнил о том, какую роль Кадыров играл в обменах военнопленными, в том числе освобождении журналистов. При этом военкор отметил, что былые заслуги не дают права главе Чечни использовать пленных в личных целях, словно товар.

Кадыров озвучил предложение освободить пленных в обмен на снятие санкций с членов его семьи во время визита в Грозный экс-разведчика Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера. Там же показали видеообращение украинских бойцов, которые просят снять «абсурдные, ни на что не влияющие» рестрикции в обмен на то, что 20 солдат ВСУ вернутся домой.