Попутчика убитого полицейским новосибирца арестовали

https://static.news.ru/photo/0475d2da-c5d5-11eb-9c62-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца Илькина Исмаилова — попутчика убитого полицейским новосибирца. Он пробудет под стражей до 4 августа, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Исмаилов является фигурантом дела о нападении на полицейского, случайно выстрелившего в голову нарушителю. По статьям 318 и 319 УК РФ, по которым проходит молодой человек, грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

Инцидент произошёл на трассе в районе посёлка Мошково (Новосибирская область). По информации правоохранительных органов, силовики пытались остановить машину с затонированными стёклами, но она проехала мимо.

После погони полицейские прижали транспортное средство к обочине. Водителя пригласили для составления протокола, однако его друзья начали отбивать мужчину. В ходе потасовки инспектор попытался скрутить одного из них, но произвёл выстрел из служебного оружия, ранив нарушителя в голову. В СК заявили, что силовик выстрелил «непроизвольно».

Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи более суток боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции, случайно убивший нарушителя, был освобождён из-под стражи по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.