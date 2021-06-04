Попутчика убитого полицейским новосибирца арестовали

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца Илькина Исмаилова — попутчика убитого полицейским новосибирца. Он пробудет под стражей до 4 августа, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Исмаилов
Инцидент произошёл на трассе в районе посёлка Мошково (Новосибирская область). По информации правоохранительных органов, силовики пытались остановить машину с затонированными стёклами, но она проехала мимо.
После погони полицейские прижали транспортное средство к обочине. Водителя пригласили для составления протокола, однако его друзья начали отбивать мужчину. В ходе потасовки инспектор попытался скрутить одного из них, но произвёл выстрел из служебного оружия, ранив нарушителя в голову. В СК заявили, что силовик выстрелил «непроизвольно».
Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи более суток боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.
Ранее сообщалось, что сотрудник полиции, случайно убивший нарушителя, был освобождён из-под стражи по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.