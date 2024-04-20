Популярный YouTube-блогер разбился насмерть на мотоцикле в Севастополе Блогер Миша из Канады погиб в ДТП на мотоцикле в Севастополе

Фото: t.me/umvd_92

YouTube-блогер Михаил Касперов, известный под псевдонимом Миша из Канады, трагически погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Севастополе, сообщает Telegram-канал Mash. Информацию о смерти подтвердили его близкие друзья.

По предварительным данным, в пятницу, 19 апреля, Михаил ехал на мотоцикле марки Harley-Davidson с высокой скоростью и потерял контроль над управлением. В результате он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114 на улице Пожарова. Блогер получил тяжелые травмы и по пути в больницу скончался в салоне скорой помощи.

Все три пассажира и водитель «Лады» также пострадали в аварии. Они были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. На данный момент проводится расследование обстоятельств ДТП.

Накануне авария с участием легкового автомобиля ВАЗ-2115 и КамАЗа произошла на трассе Уфа — Оренбург. В результате ДТП погибли пять человек. Они скончались от полученных травм до приезда скорой помощи. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовиком, который совершал разворот. Госпитализировали парня и девушку, ехавших в легковой машине. Водитель поливальной машины не пострадал.