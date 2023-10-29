Популярный российский лоукостер выполнил первый рейс в Абу-Даби Российский лоукостер «Победа» начал выполнять первые рейсы в Абу-Даби

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Российский лоукостер «Победа» выполнил первый рейс из Москвы в Абу-Даби, следует из онлайн-табло аэропорта Внуково. Полеты из столичной воздушной гавани будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Как передает ТАСС, первый рейс в столицу Объединенных Арабских Эмиратов был осуществлен со стопроцентной загрузкой. «Победа» также выполняет ежедневные рейсы из Москвы в Дубай. С 31 октября в этом направлении запустят самолеты из Владикавказа и Волгограда.

Ранее сообщалось, что еще одна африканская страна хочет запустить чартерные рейсы в Россию. Посол Кении в России Бенсон Огуту заявил на полях форума «Северный Кавказ в фокусе международного сотрудничества России» в Железноводске, что руководство республики уже занимается этим вопросом. По его словам, перевозки могут быть организованы до Северного Кавказа и других российских регионов.

Россия, в свою очередь, начала переговоры с Анголой об открытии прямого авиасообщения. Переговоры ведутся с руководством ангольской компании TAAG и Росавиацией. Посол РФ в африканской стране Владимир Тарасов подчеркнул, что власти республики ввели для российских туристов безвизовый режим.