Популярный маркетплейс сократит срок получения средств при возврате товаров Wildberries сократит срок получения средств при возврате товаров до 1–2 дней

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Маркетплейс Wildberries планирует сократить срок получения денежных средств при возврате товаров до одного-двух дней, сообщила РИА Новости пресс-служба компании. При этом с 19 ноября заказ нужно будет возвращать в том же пункте, где он был получен. Это касается тех случаев, когда клиент оплатил и забрал товар, а потом решил его вернуть.

Wildberries стремится сократить срок получения средств по всем возвратам клиентами товаров до одного-двух дней. <...> С 19 ноября возвращать товар нужно только в том пункте выдачи, где был получен заказ, — говорится в сообщении.

Ранее появились слухи о гибели сотрудника склада Wildberries в подмосковном Коледино. Утверждалось, что мужчину ударил по голове другой сотрудник, в результате чего тот скончался. В пресс-службе компании позднее отметили, что драка действительно произошла, однако в результате нее никто не погиб.

По словам представителей компании, пострадавший восстанавливается от травм, полученных в ходе драки. По факту произошедшего начали внутреннюю проверку.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции пришли с внеплановой проверкой на склад Wildberries, расположенный в СЦ «Белая дача» в Подмосковье. Причина проверки не раскрывалась. Отмечается, что полицейские проверяли документы у сотрудников и официальные бумаги.