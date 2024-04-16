Популярный комик раскрыл, сколько ему платили на ТНТ Комик Пушкин: мне платили 60 тысяч рублей в месяц за шутки для сериалов ТНТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный российский стендап-комик Костя Пушкин заявил в эфире подкаста «Страхи», что ему платили 60 тысяч рублей в месяц за написание шуток для сериалов телеканала ТНТ. Он добавил, что уволился с этой работы спустя 4-5 месяцев.

Мы ничего не знали, но мы были как будто из «Убойной лиги» и как будто умели писать шутки, нам просто дали какой-то сериал почти дописанный усмешнить. Мы что-то пытались делать. Но у нас не получалось, — вспомнил он.

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