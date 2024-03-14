Популярный блогер стал фигурантом уголовного дела Baza: против блогера Шпака возбудили уголовное дело за дискредитацию ВС России

Telegram-канал Baza сообщает, что против блогера Александра Шпака возбудили уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России. По данным канала, дело индицировали 12 марта в СУ по ЦАО Москвы.

Как пишет Baza, в августе 2023 года Шпака уже привлекали к административной ответственности по аналогичной статье. Авторы канала напомнили, что уголовное дело возбуждают после повторного нарушения. По данным Baza, дискредитирующие сообщения Шпак написал в своем Telegram-канале.

В январе Александра Шпака объявили в розыск по уголовному делу, следует из базы МВД РФ. Ведомство не уточняло, по какой именно уголовной статье он разыскивается. Позднее Басманный районный суд Москвы заочно заключил под стражу российского блогера. Шпака обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (п. «д» ч. 2 ст 207.3 УК РФ).

Известный блогер и бодибилдер Александр Шпак в прошлом участвовал в российских телевизионных программах, таких как «Пусть говорят» и «Мужское/Женское». Как правило, он делился опытом своих пластических операций. В 2022 году Шпак переехал в Турцию и раскритиковал российскую специальную операцию на Украине.