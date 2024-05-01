Популярные финские глазные капли от аллергии пропали из аптек Москвы MSK1.RU: «Лекролин» пропал из московских аптек

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Klaus Ohlenschl/Global Look Press

Популярные финские глазные капли от аллергии «Лекролин» исчезли из столичных аптек, информирует Telegram-канал MSK1.RU. Авторы публикации отметили, что стоимость лекарства составляла всего 110 рублей.

Мне выписывают «Лекролин» с детства, до 2022 с ним проблем не было, он стоил около 110 рублей и свободно был в наличии. В прошлом году в аптеках было ограниченное количество, я покупала последние пачки, сейчас не могу найти вообще, — рассказала журналистам жительница столицы.

Как сказано в публикации, сразу в нескольких аптеках заявили об отсутствии препарата. Капли исчезли с начала сезона цветений. Аналоги «Лекролина» также найти очень трудно. Аптеки предлагают другие капли за 800 рублей. В их составе другое действующее вещество.

Минздрав России ранее объяснил, как спиртовой раствор йода подпал под ограничения в связи с занесением его в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ) из-за технической ошибки. Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов отметил, что неточность уже исправили.