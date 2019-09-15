https://static.news.ru/photo/4559967e-d82e-11e9-ad28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net

Сервис «Авито» проанализировал размещённые пользователями объявления и запросы по поиску услуг.

По сравнению с августом 2018 года спрос на услугу «друг на час» вырос в 2,7 раза, при этом стоимость её упала более, чем на 6%, передаёт РИА Новости .

Оказалось, что популярнее всего дружба на коммерческой основе среди москвичей (69,9%) и петербуржцев (12,8%), а также среди жителей Челябинска (3,4%) и Саратова (2,5%). При этом именно челябинцам она обходится дороже всего — максимальная цена в 5,3 тысяч рублей в час была зафиксирована в этом городе. Самый выгодный тариф предлагали в Кемерово — 250 рублей в час.

Функционал «друга на час» подразумевает как общение и совместные прогулки, так и помощь по хозяйству, покупку продуктов и так далее.

Как писал News.ru ранее, российский Интернет продолжает развиваться благодаря приросту пользователей из категории пенсионного возраста. Соответствующее исследование провёл Mediascope. Теперь группа пользователей 64+ стала учитываться аналитиками как значительная. При этом за последние два года количество пенсионеров, пользующихся Интернетом в России, увеличилось на 55%.