Популярность радио увеличилась в РФ в период самоизоляции

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Аналитики онлайновых торговых площадок заявили, что россияне стали активно покупать радиоприёмники после перехода на режим самоизоляции.

Представители «Яндекс. Маркета» рассказали, что спрос на радиоприёмники увеличился в конце марта. Пик интереса к этой категории товаров был зафиксирован 12 апреля, тогда спрос увеличился более чем на 40%. Россияне чаще всего покупают устройства в пределах 1200 рублей.

На AliExpress также заявили об увеличении спроса на эту категорию товаров.

За первые недели апреля рост продаж радиоприёмников составил 10% в сравнении с последними неделями марта, — рассказали аналитики AliExpress Россия журналистам «Радио 1».

На этой площадке чаще всего покупают портативные радиоприёмники и цифровые приёмники с колонками.

NEWS.ru писал, что россияне на самоизоляции стали чаще смотреть телевизор. Уровень его популярности теперь сравним с новогодним периодом. Чаще всего у телевизора проводят время мужчины в возрасте от 19 до 24 лет и 46–50 лет.