Популярного российского блогера объявили в розыск МВД России объявило в розыск блогера Александра Шпака по уголовной статье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Александр Шпак объявлен в розыск по уголовному делу, следует из базы МВД РФ. В тексте не уточняется, по какой именно уголовной статье он разыскивается. По данным ТАСС, поводом для проведения розыска могло стать уголовное дело по статье 280.3 УК РФ, связанной с дискредитацией российской армии.

Статья 280.3 УК РФ может применяться к лицам, которые ранее были привлечены к ответственности по административной статье о дискредитации армии (статья 20.3.3 КоАП). В октябре 2023 года Тверской суд Москвы наложил на Александра Шпака штраф в размере 250 тыс. рублей за пять нарушений по статье 20.3.3 КоАП, связанных с его публикациями в Telegram-канале.

Известный блогер и бодибилдер Александр Шпак в прошлом участвовал в российских телевизионных программах, таких как «Пусть говорят» и «Мужское/Женское». Как правило, он делился опытом своих пластических операций. В 2022 году Шпак переехал в Турцию и раскритиковал российскую спецоперацию на Украине.

Ранее в Москве суд оштрафовал учителя географии за комментарии под постом телеканала «Москва 24» во «ВКонтакте». Педагога признали виновным в дискредитации ВС РФ. Поводом послужил комментарий, который он оставил в июне 2022 года под публикацией о возможности гражданам Украины получить российский паспорт. Учитель заявил, что среди украинцев едва ли найдутся желающие стать гражданами РФ, и назвал Россию «страной-агрессором».