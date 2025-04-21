Популярная телеведущая объяснила, какой должна быть женщина XXI века Телеведущая Север: женщина XXI века должна сочетать в себе нежность и жесткость

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Елена Север

Женщина XXI века должна уметь сочетать в себе нежность, хрупкость и мудрость, заявила NEWS.ru на премии «Женщина Года» от журнала FB российская телеведущая Елена Север. При этом, уточнила она, современные леди, которые занимаются бизнесом, должны быть жесткими.

Я думаю, что это обязательно, это то, что женщин отличает от мужчин. Это то, что она нежная. Эта нежность, хрупкость и мудрость должны сохраняться, неважно, какой век на дворе, — объяснила телеведущая.

По словам Север, сейчас такое время, когда женщины, ведущие предпринимательскую деятельность, — не редкость. Безусловно, бизнес предполагает определенную твердость характера, и никуда от этого не деться, считает Север.

Поэтому вот это сочетание надо не потерять в себе. Проявить себя в бизнесе и сохранить эти женские качества — это самое крутое и самое ценное, — резюмировала телеведущая.

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