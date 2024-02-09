Популярная российская авиакомпания приостановила полеты в Баку «Уральские авиалинии» временно остановили полеты из Москвы в Баку до 17 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полеты по маршруту Москва — Баку, сообщила пресс-служба Росавиации. По данным ведомства, которые передает РИА Новости, выполнение рейсов отменено до 17 февраля.

«Уральские авиалинии» временно приостановили программу выполнения рейсов по этому маршруту до 17 февраля, — сказали в компании.

Уточняется, что запланированный на 8 февраля рейс из российской столицы в Баку не состоялся из-за отсутствия разрешения со стороны властей Азербайджана. Как подчеркнули в Росавиации, «Уральские авиалинии» являются назначенным перевозчиком по данному маршруту. Между двумя государствами также продолжает действовать межправительственное соглашение о воздушном сообщении.

Ранее «Аэрофлот» прекратил полеты над территорией Йемена. До этого Росавиация запретила российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство республики. Этому предшествовал массированный ракетный удар Соединенных Штатов и Великобритании по Йемену. Их целью стали объекты, находящиеся под контролем хуситов. После обстрелов в районе аэропорта Саны возник пожар.