Популяризатор астрономии ответил, влияет ли на людей лунное затмение Популяризатор астрономии Турилов: лунное затмение не влияет на людей

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Лунное затмение не оказывает на людей никакого влияния, рассказал популяризатор астрономии Ярослав Турилов. В разговоре с MIR24.TV эксперт подчеркнул, что во время таких событий никакие подсознательные программы не обостряются, это всего лишь миф. По его словам, затмение — это лишний повод «поднять глаза и посмотреть на небо».

Вообще для нас с вами лунное затмение — это, в первую очередь, лишний повод поднять глаза и посмотреть на небо. Это еще один способ привлечь наше внимание к астрономии и немного прикоснуться к науке. <...> Если мы говорим с точки зрения науки, то никакого влияния на нас с вами затмения не оказывают, — пояснил эксперт.

Затмения происходят до четырех раз в году. По словам Турилова, только люди с очень острым зрением могут заметить какие-либо изменения на небе. Также можно попробовать сделать фотографию, чтобы увидеть затмение: одну во время явления и вторую после.

25 марта произошло полутеневое лунное затмение. Оно началось в 7:53 по московскому времени и продлилось 4 часа 39 минут. Увидеть затмение можно было только на Чукотке — на остальной территории России его не было видно невооруженным глазом.

В ИПА РАН ранее рассказали, что в 2024 году россияне могут стать свидетелями ярких астрономических событий, среди которых солнечные затмения, покрытие планет Луной, соединение планет и суперлуние. Также можно будет увидеть падение двух комет.