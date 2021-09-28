Популистский Клондайк: как забалтывают проблему школьного терроризма

После трагедии в Перми, где студент учинил расстрел учащихся местного госуниверситета, страну захлестнула волна самых разных предложений. Все они якобы призваны предотвратить подобные ЧП. Однако, по мнению экспертов, чаще всего общественники и политические деятели предпочитают «забалтывать» острую проблему. При этом риск повторения таких расстрелов специалистами оценивается как весьма высокий. NEWS.ru выяснял, почему подобные трагедии оборачиваются главным образом кампанией политического самопиара.

Казаки и игры

Произошедшая 20 сентября трагедия явилась катализатором множества идей, которые якобы должны повысить безопасность российских школ и вузов.

Напомним, 18-летний Тимур Бекмансуров пришёл в Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) и устроил стрельбу. В результате он убил шестерых и ранил более 20 человек. Сам стрелок был ранен при задержании и сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. Сотрудники ДПС, обезвредившие Бекмансурова, представлены к государственным наградам и получили внеочередные звания.

vk.com/vikiperm/Global Look Press

После произошедшего политики всех уровней стали выступать с самыми разными инициативами, в том числе довольно экзотическими. Например, депутат Госдумы, член совета при президенте России по делам казачества Виктор Водолацкий предложил привлекать для охраны учебных заведений казаков. По его словам, именно казаки готовы обеспечить безопасность в школах, вузах и детских садах. В разговоре со СМИ Водолацкий указал, что «казаки участвуют постоянно в военно-полевых сборах, каждый год оттачивая навыки противодействия террористам». По его данным, одиннадцать казачьих «войск» уже готовы оказать власти свою помощь.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, предложил призывать бывших военных приходить работать со школьниками. По словам политика, «террористами становятся мальчики».

И только мужчины могут понять их, дать пример, остановить, — заявил он.

Дальше — больше. По следам пермской трагедии в проекте федерального бюджета предусмотрели средства на создание программного обеспечения для выявления учащихся со склонностями к социально опасному и деструктивному поведению. В частности, речь идёт о том, чтобы обнаруживать нестабильных молодых людей при помощи анализа их сочинений. Как ожидается, на создание специальных программ могут выделить 1,7 млрд рублей в рамках нацпроекта «Образование».

Кроме того, уже в ближайшее время под запретом рискуют оказаться некоторые компьютерные игры — фактически на это вполне прозрачно намекнул глава СКР Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин alexander_bastrikin/vk.com

По его словам, подростки ориентируются на героев компьютерных игр, где все проблемы решаются довольно просто — «ликвидацией» оппонента. Бастрыкин указал и на то, что к этому добавилась масса различного негативного интернет-контента.

Региональный креатив

Не остаются в стороне и регионы. Например, в Пермском крае намерены создать ведомство, которое будет координировать работу по поиску подростков и молодёжи, способных пойти на тяжкие преступления. Глава Прикамья Дмитрий Махонин указал, что необходимо создать систему, которая «позволит своевременно выявлять лиц, от которых может исходить угроза для жизни и здоровья людей». При этом руководитель регионального Министерства территориальной безопасности Виктор Батмазов сообщил: новое ведомство будет работать с информацией в Интернете, в первую очередь — в социальных сетях.

Госсовет Республики Татарстан в оперативном порядке внёс законопроект о запрете пропаганды нападений на учебные заведения. В документе, в частности, предлагается ввести уголовную ответственность за пропаганду насилия, нападений на учебные заведения и причинение вреда собственному здоровью. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что речь идёт о пропагандистских материалах, в которых не звучат прямым текстом призывы к вышеописанным деяниям.

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в связи с трагедией в Перми направит в Госдуму свои предложения об ужесточении правил получения оружейных лицензий.

Олег Николаев oanikolaev1969/vk.com

Представители РПЦ также сказали своё слово — правда, несколько расплывчато. Как заявил в эфире телеканала «Россия 24» председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), депутатам Государственной думы необходимо задуматься о запрете продажи огнестрельного оружия гражданским после нападения на университет в Перми. В частности, он указал, что власти должны принять «какие-то законодательные меры, которые в дальнейшем исключат возможность таким безумцам пользоваться оружием».

Золотое дно

Специалисты полагают, что львиная доля предложений не может быть реализована на практике по самым разным причинам. Так, по словам эксперта в сфере безопасности Александра Колесникова, в последнее время прозвучали предложения реформировать преподавание «Основ безопасности жизнедеятельности» в школах и вузах, а также усилить охрану учебных заведений.

Ни первое, ни второе в нынешних условиях практически невозможно реализовать. Где найти столько квалифицированных специалистов в сфере антитеррора? Да, они есть, но за 15–20 тысяч рублей в школы работать не пойдут. Что касается усиления охраны, то тут тоже не так всё однозначно: невозможно за каждой школой закрепить по пять спецназовцев с автоматами, — пояснил Колесников.

С одной стороны, после пермской трагедии мы наблюдаем целый ряд пиар-предложений, с другой — очевидно, что некоторые силы пытаются воспользоваться конъюнктурой и получить финансирование под ряд проектов, заявил NEWS.ru руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.

Подобные трагедии всегда являются поводом для получения бюджетных траншей. Отдельные регионы готовы создавать дополнительные структуры, раздувать штаты, прикрываясь благой идеей. К сожалению, зачастую такие инициативы заканчиваются только одним — тратой государственных средств, — указал собеседник издания.

Глава аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин подтвердил NEWS.ru, что проблема шутинга в учебных заведениях — комплексная и решать её должны разные органы. Он полагает, что в первую очередь силовые органы будут требовать увеличения финансирования для ужесточения контроля оборота гражданского оружия.

Но проблема кроется ещё и в том, что зачастую такие трагедии, как бы цинично это ни звучало, превращаются в настоящий Клондайк, золотое дно для чиновников, признал в беседе с NEWS.ru руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

Постоянно создаются какие-то дополнительные структуры, при этом не анализируются действия предыдущих шагов. В итоге, с одной стороны, мы постоянно наблюдаем систему роста балласта, с другой — на этот баланс перманентно требуются бюджетные деньги, — пояснил эксперт.

Жилин признал, что пока никто не смог предложить действительно эффективных решений. При дефиците таковых государству было бы логично ввести полноценное страхование жизней детей и возложить обязанность страховых выплат на региональные бюджеты. В таком случае «губернаторы сами с карабинами будут охранять школы», заключил эксперт.