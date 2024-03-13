«Популистская акция»: юрист о новых условиях посуточной сдачи квартир Юрист Крохин раскритиковал законопроект о новых условиях посуточной сдачи жилья

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Законопроект о новых условиях посуточной сдачи квартир является «популистской акцией», заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Комментируя ситуацию «360», юрист подчеркнул, что закон вряд ли будет эффективен с точки зрения урегулирования посуточной аренды недвижимости.

Суть этого законопроекта в том, что если эти нарушения будут — например, отсутствие счетчиков или другие, то соседи вправе обратиться в суд для защиты своих прав. То есть это такой закон «за все хорошее, против всего плохого». Очень похоже на популистскую акцию, — пояснил эксперт.

Юрист отметил, что дополнительные условия также не смогут помочь соседям арендодателя защищать свои права. Крохин уточнил, что это связано с отсутствием качественной работы жилищного надзора. Тем временем первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев допустил, что новый закон станет первым шагом в урегулировании посуточной аренды.

Госдума ранее приняла во втором чтении правительственный законопроект, согласно которому запрещается посуточная аренда квартиры, если в ней отсутствуют счетчики. Документ был разработан с целью закрепления статуса посуточного найма жилья при условии соблюдения законных прав и интересов соседей.