Попросивший у Путина гражданство РФ итальянский волонтёр получил паспорт

https://static.news.ru/photo/a0fbf242-3c41-11eb-8ee4-fa163e074e61_660.jpg Валерио Дзанетти Фото: valeriozanetti/vk.com

Просьба итальянского волонтёра Валерио Дзанетти, обратившегося к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о гражданстве страны, выполнена, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Отмечается, что Дзанетти получил паспорт в День Конституции Российской Федерации — 12 декабря. Вручение прошло в Красноярске, в новом здании Управления по вопросам миграции краевого главка, передаёт РИА Новости.

На заседании комиссии главка итальянец был признан носителем русского языка, сотрудники полиции поспособствовали оперативному сбору всех необходимых документов и решению о приёме в гражданство.

В торжественном мероприятии приняли участие генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Новый гражданин России в ответном слове поблагодарил президента Владимира Путина, органы государственной власти и сотрудников полиции, оперативно оказавших ему помощь в осуществлении мечты, — отметила Волк.

Валерио Дзанетти уже восемь лет живёт в Красноярском крае. В течение нескольких лет он преподавал иностранные языки в одном из городских вузов, также он является активным участником волонтёрского движения. В частности, он помогал пожилым людям, находившимся на самоизоляции в период пандемии коронавирусной инфекции. Беседа Дзанетти с Путиным произошла в рамках видеовстречи главы государства с волонтёрами и победителями конкурса «Доброволец России — 2020». Валерио признался, что мечтает получить российское гражданство. Путин отметил, что этот вопрос решит «с удовольствием», писал NEWS.ru.