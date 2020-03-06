https://static.news.ru/photo/d21f71c0-5fd1-11ea-95dd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Девушка из Иваново, попросившая президента России Владимира Путина взять её замуж, рассказала о беседе с российским лидером.

Это произошло во время визита главы государства в Иваново. Как передаёт РЕН ТВ, девушка выразила надежду на то, что Путин увидит её номер телефона на своей фотографии, которую она передала ему.

Президент мне сказал, что это интересное предложение, — сказала жительница Иваново.

Девушка также сообщила, что давно питает симпатию к президенту.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на встрече с ивановскими общественницами президент РФ Владимир Путин назвал мать главным человеком в жизни детей. Он считает, что прежде всего ребёнка нужно воспитать добрым и порядочным, а если он захочет стать президентом, то у него будут все шансы добиться этого.