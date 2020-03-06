Девушка из Иваново, попросившая президента России Владимира Путина взять её замуж, рассказала о беседе с российским лидером.
Это произошло во время визита главы государства в Иваново. Как
Президент мне сказал, что это интересное предложение, — сказала жительница Иваново.
Девушка также сообщила, что давно питает симпатию к президенту.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на встрече с ивановскими общественницами президент РФ Владимир Путин назвал мать главным человеком в жизни детей. Он считает, что прежде всего ребёнка нужно воспитать добрым и порядочным, а если он захочет стать президентом, то у него будут все шансы добиться этого.
Добавьте наши новости в избранные источники