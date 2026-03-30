30 марта 2026 в 09:22

Попробовал чихиртму в гостях у грузинских друзей и выпросил рецепт. Теперь варю сам: курица, лук, яйца и секретная заправка

Фото: D-NEWS.ru
В этом супе лука не жалеют — 4-5 штук на кастрюлю. Он томится на сливочном масле до прозрачности и сладости, а мука, добавленная в самом конце, делает зажарку густой и ароматной. Потом эта луковая подушка растворяется в бульоне, отдавая ему всю свою глубину. Луковые кольца почти не чувствуются, но вкус остается.

Курицу (1–1,2 кг) заливаю 2–2,5 л холодной воды, довожу до кипения, тщательно снимаю пену и варю на среднем огне 40–50 минут до готовности. Готовую курицу вынимаю, бульон процеживаю через сито, мясо отделяю от костей и нарезаю кусочками. 4-5 луковиц нарезаю тонкими полукольцами. В сковороде растапливаю 30 г сливочного масла, обжариваю лук на медленном огне до мягкости и прозрачности, не допуская зажаривания. Добавляю 2 столовые ложки муки, быстро перемешиваю и прогреваю все вместе 1–2 минуты. Вливаю половник горячего бульона, тщательно размешиваю до гладкости, чтобы не было комочков.

Перекладываю луковую массу в кастрюлю с бульоном и курицей. На слабом огне довожу до кипения, добавляю соль, черный перец и 1 чайную ложку хмели-сунели. 3-4 яйца взбиваю венчиком до легкой пены. Тонкой струйкой, постоянно помешивая суп, вливаю яйца. Сразу же снимаю кастрюлю с огня. Добавляю 3-4 столовые ложки лимонного сока, 3-4 измельченных зубчика чеснока и мелко нарезанную кинзу. Накрываю крышкой и даю настояться 10–15 минут. Подаю горячим, с долькой лимона и свежей зеленью.

Проверено редакцией
Винегрет без варки за 10 минут: сочный салат с ярким вкусом без лишних кастрюль
Общество
Винегрет без варки за 10 минут: сочный салат с ярким вкусом без лишних кастрюль
Апрельская посевная: 8 цветов, которые можно сеять сразу в грунт — не надо рассады
Общество
Апрельская посевная: 8 цветов, которые можно сеять сразу в грунт — не надо рассады
Это сало в луковой шелухе — настоящий деревенский деликатес, который легко сделать дома. Нежное, ароматное и с золотистой корочкой
Общество
Это сало в луковой шелухе — настоящий деревенский деликатес, который легко сделать дома. Нежное, ароматное и с золотистой корочкой
Этот йогуртовый суп — турецкая классика, которую я полюбил с первой ложки. Нежный, бархатистый, с ароматом мяты и кремовой текстурой
Общество
Этот йогуртовый суп — турецкая классика, которую я полюбил с первой ложки. Нежный, бархатистый, с ароматом мяты и кремовой текстурой
Эзогелин чорбасы по-домашнему: густой суп с булгуром, который удивит. Подача с изюмом и мятой — фирменный штрих из Турции
Общество
Эзогелин чорбасы по-домашнему: густой суп с булгуром, который удивит. Подача с изюмом и мятой — фирменный штрих из Турции
еда
супы
мясо
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

