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Песков пояснил, когда начнётся обсуждение поправок в закон об иноагентах

13:32, 08 сентября 2021
Песков пояснил, когда начнётся обсуждение поправок в закон об иноагентах Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Обсуждение поправок в закон об иноагентах может начаться после того, как будет сформирован новый состав Госдумы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков заявил, что вопрос внесения поправок невозможно поднимать без участия парламентариев и экспертов, и предложил набраться терпения. Пресс-секретарь главы государства отметил, что со специалистами будут обсуждаться в том числе конструктивные предложения журналистского сообщества.

Пока рано об этом говорить. Вы знаете, что, собственно, должен ещё парламент сформироваться и комиссия — и так далее. Тогда начнётся экспертный разговор, — добавил Песков.

Ранее стало известно, что Кремль рассмотрит обращение СМИ с предложением о поправках в закон об иноагентах. «Дождь», «Новая газета», «Эхо Москвы» и другие медиа попросили вносить средства массовой информации в список иноагентов исключительно в судебном порядке, который будет проходить под надзором Минюста.

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