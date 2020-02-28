https://static.news.ru/photo/3a86ead4-5a25-11ea-b95a-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Документ, содержащий поправки в законодательство о патентных поверенных, внесён на рассмотрение Госдумы. Его авторами выступили вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов, глава комитета верхней палаты парламента по науке и образованию Лилия Гумерова и её заместитель Дмитрий Василенко.

Гумерова отметила, что действующий закон был принят ещё в 2008 году и носит рамочный характер. Ему необходимо кардинальное обновление, поскольку для решения глобальных задач, стоящих сегодня перед Россией, требуются качественные патентные услуги и значительное расширение штата поверенных.

По словам сенатора, в 23 регионах страны поверенных нет вообще. Ещё в 49 — этих специалистов насчитывается не более трёх.

Гумерова рассказала, что законопроект предусматривает расширение статуса патентного поверенного, обязанность органов власти и иных организаций предоставлять ответ на его запрос в месячный срок, а также предоставляет поверенному право доступа к сведениям о регистрации объектов интеллектуальной собственности, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что проректор по научной работе Российского научного исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Денис Ребриков призвал отменить действующий в РФ запрет на патентование технологий по геномному редактированию. По его мнению, это тормозит развитие данной области.