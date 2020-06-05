В Кремле напомнили об условиях внесения поправок в Конституцию

https://static.news.ru/photo/4a3e27c8-a71c-11ea-b89e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поправки в Конституцию вступят в силу только в том случае, если будут одобрены большинством людей в ходе всенародного голосования. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что никакого двусмысленного толкования этой «абсолютно чёткой» позиции российского лидера быть не может.

Президент чётко сказал, что закон вступит в силу только после того, как граждане поддержат в результате голосования эти поправки, — цитирует Пескова РИА Новости.

При этом он ответил утвердительно на уточняющий вопрос, означает ли это, что если россияне не поддержат поправки, те не вступят в силу. Представитель Кремля напомнил, что именно «об этом сказал президент с самого начала».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за эпидемии коронавируса и состоится 1 июля. В списке — несколько сотен изменений, в том числе инициатива, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагающая отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост несмотря на наличие конституционного ограничения.

Как писал NEWS.ru, изменения в Конституцию были приняты Федеральным Собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Тем не менее после официального одобрения в субъектах РФ ряд региональных и муниципальных депутатов из 26 регионов подписали открытое письмо, в котором призвали не поддерживать поправки в Конституцию. Под обращением поставили подписи 192 политика.

С официальным заявлением против обновлённой Конституции выступила и КПРФ. Члены партии заявили, что Основной закон не должен претерпевать «косметические» изменения, это должен быть принципиально новый документ.