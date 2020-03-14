https://static.news.ru/photo/c1780276-65f6-11ea-9270-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конституция РФ в обновлённой редакции вступит в силу, если вносимые в неё поправки одобрят свыше 50% участников общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля.

Соответствующее условие закреплено в законе о поправке, подписанном президентом Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Накануне изменения в Основной закон утвердил Совфед по итогам их рассмотрения властями регионов. За это решение высказались 164 члена верхней палаты, против — один.

Ранее NEWS.ru писал, что участие в голосовании по поправкам намерены принять 69% граждан России. При этом 64% из них готовы поддержать предлагаемые властями изменения в Конституцию.