Конституция РФ в обновлённой редакции вступит в силу, если вносимые в неё поправки одобрят свыше 50% участников общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля.
Соответствующее условие закреплено в законе о поправке, подписанном президентом Владимиром Путиным. Документ
Накануне изменения в Основной закон утвердил Совфед по итогам их рассмотрения властями регионов. За это решение высказались 164 члена верхней палаты, против — один.
Ранее NEWS.ru писал, что участие в голосовании по поправкам намерены принять 69% граждан России. При этом 64% из них готовы поддержать предлагаемые властями изменения в Конституцию.
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