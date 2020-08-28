Поправки Мизулиной в Семейный кодекс могут узаконить женское обрезание

https://static.news.ru/photo/c7eb4206-e91f-11ea-8eb8-fa163e074e61_660.jpg Елена Мизулин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изменения в семейное законодательство, предложенные группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной, в случае их принятия, могут привести к оправданию женского обрезания и насилия над детьми.

Такой вывод сделали эксперты в юридическом заключении на пакет законодательных инициатив сенаторов. Разработчики предложений утверждают, что их инициативы направлены на укрепление института семьи в России. Однако, как следует из заключений экспертов, в действительности поправки делают российское семейное законодательство дискриминационным по отношению к значительному числу россиян, ставя их в затруднительное положение при вступлении в широкий спектр правоотношений, пишет Znak.com.

В частности, вопросы вызвало предложение дополнить Семейный кодекс РФ сочетанием принципа «уважения к семейным и нравственным ценностям народов России» и презумпции добросовестности действий родителей. По мнению завкафедры семейного права в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина Екатерины Тягай, такая практика может привести к оправданию и фактической легализации некоторых недопустимых форм жестокого обращения с детьми — под предлогом того, что они являются частью народных традиций.

Я не устаю приводить показательный пример: у нас есть регионы, где практикуется женское обрезание — совершенно жуткое увечье девочкам, не применяемое в цивилизованных странах. Это происходит по решению родителей медицинскими организациями, часто подпольно. И, безусловно, это относится к некоторым семейно-нравственным традициям, которыми можно это увечье оправдать, — сказала Тягай.

Также предложенные сенаторами формулировки оснований для применения «временных мер защиты ребёнка» могут создать высокий риск злоупотреблений со стороны компетентных органов. Благодаря им детей могут начать изымать из семей под предлогом, что родители, с точки зрения государства, временно не могут исполнять свои родительские обязанности.

Мы видели, к сожалению, в реальной жизни, как государство, манипулируя родительскими правами и самым ценным, что есть у семьи, влияет на конкретные семьи и на общественное мнение. Это очень опасная тенденция, и хотелось бы её избежать, — сказала эксперт.

Авторы юридического заключения также отмечают, что сенаторы предлагают ограничить право ребёнка на то, чтобы его мнение было учтено при решении вопросов, затрагивающих его интересы. В настоящее время, суды обязаны учитывать мнение ребенка, если он достиг возраста 10 лет. В поправках учёт мнения предлагается поставить в зависимость от способности ребенка внятно его сформулировать.

По словам Тягай, ребенок может запнуться, заговориться или сказать что-то противоречащее одно другому, и в результате это может быть трактовано как невнятное формулирование своего мнения, которое учитывать не станут. Она подчеркнула, что укреплять институт семьи надо идя по пути защиты прав участников семейных отношений. Предложенные законопроекты эти права никоим образом не защищают.

В мае этого года заместитель председателя Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина прокомментировала появление информации об услуге женского обрезания для детей в частной клинике города Магас. Тогда в социальных сетях появились данные о калечащей услуге за две тысячи рублей. Она пообещала обратиться с запросом в правоохранительные органы, писал NEWS.ru.