Поправки изменят жизнь родителей, дачников и пациентов с 1 января 2021 года

https://static.news.ru/photo/28475ae0-4960-11eb-a22f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Поправки в ряд законодательных актов, вступающих в силу с 1 января наступающего года, изменят к лучшему жизнь родителей, дачников, пациентов и школьников.

Материнский капитал позволят принимать в качестве взноса по ипотеке. Перечень организаций, которые имели право принимать выплату за рождение ребёнка, был значительно сокращён в 2019 году. Сейчас список вновь претерпит изменения и определённые организации начнут принимать маткапитал в качестве погашения ипотечных займов.

Медиков обяжут сообщать в полицию о неизвестных пациентах, что поможет ускорить розыск «потеряшек» — людей, забывших имя и адрес, маленьких детей и психбольных, сообщает Пятый канал.

Дачники смогут заказывать проведение комплексных кадастровых работ, сейчас такое право дано только органам местного самоуправления или исполнительной власти региона. Дачники же в отдельности могут заказать только обычные кадастровые работы, стоимость которых в десятки раз превышает комплексные. Подавать заявку смогут председатели дачных кооперативов и сами члены товариществ.

Многодетным семьям могут давать земельные участки, освободившиеся после сноса аварийных домов, под ИЖС. Это новшество будет действовать в населённых пунктах, где численность населения не превышает 30 тыс. человек.

Транспортные карты, включая школьные и студенческие, можно будет пополнять с анонимных электронных кошельков. Введённый ранее запрет на такую операцию сейчас отменён на законодательном уровне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 1 января 2021 года на 6,3% увеличится страховая пенсия для неработающих пенсионеров. Её средний размер по стране составит 17 432 рубля. Работающие пенсионеры останутся без прибавки.