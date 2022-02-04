Попова заявила о замедлении распространения «омикрона» в России и Европе

Темпы распространения нового штамма COVID-19 «омикрон» в РФ и некоторых странах Европы немного замедлились, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передаёт ТАСС. Однако, по её словам, в российских столицах на «омикрон» приходится 80% выявленных случаев заболевания.

Динамика развития и, так скажем, наступления штамма «омикрон» несколько замедлилась, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств, мы также видим такую тенденцию, наблюдаем за ней в дальнейшем, — сказала Попова.

Она добавила, что при этом в Москве и в Санкт-Петербурге более 80% всех секвенируемых штаммов приходятся на «омикрон». В целом по стране доля этой вариации коронавируса чуть выше 50%. Попова добавила, что около 3% всех заражений «омикроном» в России являются подвидом ВА.2.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации числа заражений коронавирусом в столице. По его словам, ежедневно диагностируется 25–26 тысяч случаев заражения. При этом Собянин отметил, что это беспрецедентные показатели. Он добавил, что в московских больницах запустят резервные мощности для лечения пациентов с COVID-19.