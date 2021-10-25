Попова заявила о возможном появлении более опасных штаммов коронавируса

Процесс мутации коронавируса на данный момент не вызывает тревоги. Однако без массовой вакцинации возможно появление более опасных вариантов. Об этом в эфире Первого канала заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Почти 100% случаев заражения коронавирусом в мире приходится на «дельта»-штамм, — сказала Попова.

Кроме того, она сообщила, что вразумительных новых данных о происхождении коронавируса так и не появилось. По словам главы Роспотребнадзора, были «громкие заявления», но фактов так и не было предоставлено.

С начала пандемии в мире заразились около 243,7 млн человек, более 4,9 млн умерли. В России зарегистрировано 8 279 573 случая заражения, выздоровели 7 186 611 человек, умерли 231 669. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Ранее Попова заявила, что новая мутация COVID-19 AY.4.2 была обнаружена в Москве и Московской области летом 2021 года. Предположительно, этот вид «дельта»-штамма мог вызвать рост числа заражений коронавирусом в Великобритании.