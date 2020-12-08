Попова заявила о стабилизации темпа распространения COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/5e037478-394f-11eb-9594-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темп распространения коронавируса в России стабилизируется. Она подчеркнула, что дальнейшее развитие ситуации зависит от самих россиян.

По её словам, наиболее стабильная ситуация на сегодняшний день фиксируется в Чечне, Татарстане и Краснодарском крае. Сложности наблюдаются в северных регионах, в частности, в Архангельской области, республиках Карелия и Коми.

Самые стабильные цифры в Татарстане, и они такие с самого начала, в Республике Чечня, в Краснодарском крае, — сказала она в беседе с радиостанцией «Комсомольская правда».

По словам Поповой, во всех регионах разная ситуация. Наиболее сложная — там, где не удалось стабилизировать её на низких показателях в летние месяцы.

У нас в ряде регионов она перестала расти, но уровень, на котором она остановилась, был достаточно высокий, — заявила глава Роспотребнадзора.

Ранее NEWS.ru писал о том, что повторное заражение коронавирусной инфекцией возможно, но такие случаи на сегодняшний день единичны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.