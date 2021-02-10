Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/3400f198-6bac-11eb-a953-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизируется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вместе с тем она подчеркнула, что необходимо продолжать соблюдать меры индивидуальной защиты. Только в этом случае ситуации действительно будет стабильной. Она также отметила, что уровень заболеваемости всё равно остаётся высоким, несмотря на его снижение.

Каждый день мы регистрируем более 10 тысяч новых случаев, это много, — констатировала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

В ряде регионов на фоне общего снижения заболеваемости коронавирусом по стране происходят постепенные снятия ограничений. Возвращаются к работе ночные клубы и рестораны, возобновили очное обучение школы и вузы. Также в отдельных регионах вводятся послабления относительно масочного режима.

В частности, как писал NEWS.ru, в среду 10 февраля об отмене обязательного масочного режима в Чеченской Республике объявил глава региона Рамзан Кадыров. При этом он подчеркнул, что рекомендация носить маски сохраняется, чтобы минимизировать риски заражения. Кроме того, стоит носить маски гражданам из групп риска и тем, что ещё не болел коронавирусной инфекцией.