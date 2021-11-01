Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 среди детей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снизилась заболеваемость коронавирусом среди детей в возрасте от 7 до 18 лет. Темп прироста практически равен нулю, отметила она. Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, темпы роста заболеваемости COVID-19 в России снизились . Ситуация с коронавирусом стабилизируется в пяти регионах, еще в двух заболеваемость снижается, отметила Попова, добавив, что говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в России пока рано.

Хочу также отметить о снижении заболеваемости среди детей от 7 до 18 лет, темп прироста здесь практически равен нулю, — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Попова отметила, что несмотря на это, необходимо продолжать реализовывать принятые меры.

Кроме того, она заявила, что случаи выявления в России штаммов коронавируса «лямбда» и «мю» единичны. Эти варианты не имеют распространения в стране.

Ранее сообщалось, что Россия может достигнуть пика заболеваемости COVID-19 уже в ближайшее время. Сейчас ситуация остаётся напряжённой, однако после окончания выходных дней может наступить стабилизация. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире российского общества «Знание».