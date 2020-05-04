Попова заявила о снижении темпов прироста заражений COVID-19

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Темпы прироста заболеваемости коронавирусом в РФ снижаются. Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова, отмечая, что эта тенденция на сегодняшний день стабильна.

Вне зависимости от количества темп всё равно снижается. Это стабильная тенденция. Она может быть более выраженная, менее выраженная. Это зависит от того, насколько мы сегодня разобщены, — приводит её слова РИА Новости.

Попова заявила, что Россия движется в правильном направлении. Это происходит, в том числе, благодаря соблюдению гражданами мер самоизоляции, подчеркнула она.

Ранее Попова сообщила, что говорить о полном прекращении распространения коронавируса нового типа невозможно независимо от принятых мер. Как пояснила глава Роспотребнадзора, вирус не прекратит циркулировать, даже если границы страны закрыты, потому что определённые контакты с другими регионами сохраняются. Таким образом, риски появления новых очагов заражения остаются, писал NEWS.ru.