Попова заявила о скором начале третьей фазы испытаний «ЭпиВакКороны»

https://static.news.ru/photo/68730b64-205c-11eb-9d3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» начнётся в ближайшем будущем.

В эфире телеканала «Россия 1» Попова допустила , что к последней фазе испытаний перейдут через неделю. Глава Роспотребнадзора отметила, что все результаты полученные к настоящему времени очень хорошие. Доказана безопасность вакцины. Препарат будет ареактогенным, так как в нём нет чужеродного белка.

Попова также рассказала, что до сих пор ни один из участников испытаний не жаловался на повышение температуры или ухудшение самочувствия.

«ЭпиВакКорона» разрабатывается в новосибирском центре «Вектор». Вакцина была зарегистрирована 14 октября. В гражданский оборот будет запущено два её варианта. Оба они не содержат живого вируса и формируют иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

Ранее NEWS.ru писал, что «ЭпиВакКороной» привились Попова и вице-премьер Татьяна Голикова, которая руководит федеральным оперативным штабом по борьбе с COVID-19.