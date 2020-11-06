Попова заявила о скором начале третьей фазы испытаний «ЭпиВакКороны»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» начнётся в ближайшем будущем.
В эфире телеканала «Россия 1» Попова
Попова также рассказала, что до сих пор ни один из участников испытаний не жаловался на повышение температуры или ухудшение самочувствия.
«ЭпиВакКорона» разрабатывается в новосибирском центре «Вектор». Вакцина была зарегистрирована 14 октября. В гражданский оборот будет запущено два её варианта. Оба они не содержат живого вируса и формируют иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
Ранее NEWS.ru писал, что «ЭпиВакКороной» привились Попова и вице-премьер Татьяна Голикова, которая руководит федеральным оперативным штабом по борьбе с COVID-19.