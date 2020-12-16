Попова заявила, что Россия передала 1,5 миллиона тест-систем в 45 стран

https://static.news.ru/photo/07d8d2ae-3f9f-11eb-b004-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия передала свыше 1,5 млн тест-систем на COVID-19 в 45 стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе встречи руководителей ведомств стран БРИКС, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

По её словам, Россия по-прежнему поставляет тест-системы в различные страны мира на безвозмездной основе.

На сегодняшний день переданы уже более 1,5 миллиона в 45 государств, — отметила Попова, слова которой приводит РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора также добавила, что российские специалисты уже осуществили 15 миссий в 12 стран для содействия в борьбе с пандемией COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в ФРГ за минувшие сутки возросло на 952, что является антирекордом за всё время пандемии, передаёт 16 декабря 2020 года Институт Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ). Общее количество жертв недуга составляет 23 427.