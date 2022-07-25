Попова: заболеваемость COVID растет с приходом новых вариантов «омикрона»

В России отмечается рост числа заболевших коронавирусом с приходом новых разновидностей штамма «омикрон». Однако в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме, количество госпитализаций увеличивается незначительно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит ТАСС.

С приходом новых высококонтагиозных геновариантов коронавируса «омикрона» ситуация характеризуется увеличением общего количества заболевших, совершенно незначительным увеличением заполнения коечного фонда и то, что эти заболевания протекают не очень тяжело, — сказала руководитель ведомства.

Попова добавила, что в России достаточно тестов для выявления коронавируса и все они способны обнаруживать новые разновидности «омикрона».

Здесь мы абсолютно защищены, — заверила она.

Ранее сообщалось, что в Москве выявлено пять случаев заражения новым подвидом штамма «омикрон» BA.2.75, получившим название «кентавр». Все заразившиеся переносят заболевание в легкой форме.

Директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов заявил, что российская вакцина «Спутник V» способна защитить человека и от этого вида инфекции.