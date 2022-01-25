Попова: заболеваемость COVID-19 в России продолжает расти

Подъём заболеваемости COVID-19 в России продолжается, почти 90% больных заразились уже внутри страны. Об этом в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства отметила, что в настоящее время показатели заболеваемости COVID-19 растут в 82 регионах страны. Больше половины заражений коронавирусом в России сейчас приходится на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург.

Максимальные показатели заболеваемости на прошедшей неделе мы видим среди подростков 15--17 лет и среди взрослых в возрасте от 30 до 49 лет. Самая активная, высоко контактирующая часть населения, безусловно, в первую очередь реагирует на эту эпидситуацию и вовлекается в неё, — отметила она.

Попова напомнила, что из наиболее эффективных споcобов борьбы с распространением коронавируса является вакцинация. Почти 70% пациентов с «омикроном» не были привиты от коронавируcа, это говорит, что вакцина защищаeт и от нового штамма.

Ранее Попова заявила, что человек, заразившийся «омикрон»-штаммом коронавируса, становится заразным уже в первые сутки, поэтому риск распространения инфекции очень высок. Она подчеркнула, что инфицированный становится заразным ещё до того, как он сам понимает, что испытывает недомогание.