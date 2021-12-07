Попова: в Россию «омикрон»-штамм COVID-19 могли завести из 50 стран

Новый «омикрон»-штамм COVID-19 может быть завезён в Россию из 50 стран. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

Хочу обратить внимание на то, что люди, возвращающиеся из-за рубежа, а это уже почти 50 стран, как сегодня было сказано, могут привезти в страну новый коронавирус. Все наши меры направлены на то, чтобы максимально сдержать этот момент, — заявил а она.

Попова также призвала путешественников, несмотря на то что тесты, которые они сдали, оказались отрицательными, максимально внимательно относиться к своему здоровью, контролировать любое его ухудшение и не постесняться сдать тест ещё раз.

И, конечно же, если у вас наступают признаки ухудшение здоровья, непременно сказать лечащему врачу о своём эпиданализе, о том, где вы были в последние две недели, — резюмировала она.

До этого Россия ввела двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Как рассказала Попова, под его действие подпадут несколько сотен человек.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства на борьбу с «омикрон»-штаммом коронавируса до 10 декабря. Кроме того, до 15 декабря кабмин должен утвердить региональные планы действий по предотвращению распространения нового варианта COVID-19.