Попова: в России нет штамма «эпсилон»

В России пока не зафиксировано заражение штаммом коронавируса «эпсилон», который был обнаружен в США. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

В Российской Федерации пока такого вируса — «эпсилон» — нет <...>, но каждая такая мутация всегда в поле зрения большого количества учёных во всем мире и, конечно же, в нашей стране, — сказала она.

Попова добавила, что штамм «дельта-плюс» распространения в России не получил. Был выявлен всего один случай заражения им. Это произошло в апреле и заболевание пациент перенёс в лёгкой форме.

Ранее глава ведомства отметила, что самым распространённым на сегодняшний день штаммом в России является «дельта». На его долю приходится 66% всех выявленных в стране разновидностей инфекции. Она также рассказала, что «дельту» завозят в страну заразившиеся россияне, которые возвращаются из США, Европы и с Мальдив.