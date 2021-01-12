Попова: в России наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/ee816e36-54c2-11eb-a3ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России фиксируется стабилизация ситуации с COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В частности, число госпитализируемых пациентов с коронавирусом в первые 10 дней 2021 года сократилось на 16%. Также наблюдается снижение заболеваемости в 22 российских регионах, в 61 идёт планомерная стабилизация ситуации.

22 субъекта находятся в стадии снижения, 61 — в стадии стабилизации, и два субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост, — отметила Попова, слова которой приводит ТАСС.

В то же время охват российских граждан тестами на COVID-19 в новогодние праздники не снижался ниже нормативного уровня. В настоящее время порядка 900 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за контактов с заражёнными.

Глава Роспотребнадзора также заверила, что новые больничные койки для пациентов с коронавирусом не понадобятся.

По данным на утро 12 января, за минувшие сутки в России зафиксировано 22 934 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В общей сложности с начала пандемии в России коронавирусом заболело 3 448 203 человека. 2 825 430 пациентов выздоровело, также зафиксировано 62 804 смертельных случая.

Ранее NEWS.ru писал, что возраст 42% привившихся от коронавируса в Москве в рамках программы вакцинации горожан превышает 60 лет, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что люди этого возраста входят в основную группу риска, так как именно они чаще всего переносят COVID-19 в тяжёлой форме.