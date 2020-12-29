Попова усомнилась в стабильности ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/d2e1e306-4aca-11eb-a635-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Ситуация с распространением коронавируса не является однозначно стабильной, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Накануне Попова заявила, что ежесуточная заболеваемость коронавирусом в среднем по России составляет от 18 до 19 случаев на 100 тысяч населения. По её словам, в субъектах этот показатель составляет от 2-3 до 60 случаев на 100 тысяч человек.

По данным на 30 декабря, за последние сутки в России зафиксировано 26 513 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, продолжается постепенное снижение суточной заболеваемости. Для сравнения: накануне было выявлено 27 002 заболевших.

Также за прошедшие 24 часа в стране выздоровело 29 235 пациентов. Болезнь унесла жизни 599 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что эпидемиологическая ситуация в мире сможет стабилизироваться к тому моменту, когда COVID-19 достигнет своей цели и станет эндемиком, заявил вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.