Попова сравнила уровень заболеваемости COVID в Москве и в России

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сравнила уровень заболеваемости коронавирусом в Москве и в целом по России. По её словам, столичный показатель превышает общероссийский в три раза, сообщает РИА Новости.

По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекций на 1 июля, в России выявлено 23 543 новых случая заражения коронавирусом. За сутки скончались 672 пациента. В столице суточный прирост составил 7597 случаев, а число летальных исходов — 108.

Ранее в мэрии Москвы заявили, что основной причиной новой вспышки заболеваемости коронавируса в городе является новым штамм инфекции — «Дельта». К настоящему времени COVID-19 переболели примерно 10% жителей столицы.