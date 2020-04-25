Попова сообщила о снижении темпов прироста коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/b35a560e-87b0-11ea-9aad-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Темпы прироста больных коронавирусом в России сократились на 10% в сутки. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, положительную роль сыграл режим самоизоляции, введённый российскими властями.

Он дал очень много. И если мы начинали с темпов прироста почти 30 процентов в сутки, то сегодня меньше 10. У нас удельный вес случаев бессимптомных превышает 45 процентов, а это тоже результат, — приводит её слова РИА Новости.

По её словам, сейчас медикам удаётся выявить людей на начальной стадии заболевания, когда они представляют наименьшую опасность для окружающих.

В России на 26 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 (+517) человек выздоровели, умерли 747 (+66) человек. В Москве 42 480 (+2971) заболевших, 3175 исцелились, 404 стали жертвами недуга.

Ранее NEWS.ru писал, что глава РФ Владимир Путин на следующей неделе может снова выступить по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в стране. Выступление политика анонсировал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.