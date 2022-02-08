Попова сообщила о снижении темпов прироста заражений COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом продолжается четыре недели подряд, однако наблюдается снижение темпов прироста, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, передаёт пресс-служба Правительства РФ. Она отметила, что рост заражений наблюдается в 84 субъектах РФ, и только в Москве заболеваемость снижается.

Мы на прошедшей неделе первый раз видим снижение темпов прироста, темп прироста есть безусловно, но он составляет 63% в отличие от предыдущих двух недель, где было удвоение каждую неделю. Хотя общее количество зарегистрированных случаев конечно беспрецедентно высокое, — сказала Попова.

По её словам, рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, но максимальный прирост за неделю был зафиксирован среди детей до года и взрослых старше 65 лет.

Как отметила глава Роспотребнадора, более 60% выявленных случаев приходится на штамм «омикрон», «дельта» встречается в 35% случаев. Кроме того, продолжает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Попова напомнила, что с 6 февраля отменена обязательная изоляция людей, контактных с больными COVID-19. Также для болевших дольше семи дней отменён обязательный повторный ПЦР-тест. При этом, по её словам, текущая эпидемическая ситуация не позволяет отменить ограничения в регионах.

Как заявил ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в России госпитализированы с коронавирусом почти 12 тысяч детей, рост госпитализаций детей с ковидом в РФ за неделю составил почти 28%. Он добавил, что около 41 тысячи подростков уже вакцинировались против инфекции.

За минувшие сутки в России было выявлено 165 643 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированы 20 185 человек, выписаны 81 188 перенёсших COVID россиян. Число жертв инфекции составило 698.