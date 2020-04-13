Попова сообщила о скором запуске теста на антитела к коронавирусу в Москве

Тестирование на антитела к инфекции коронавируса начнут проводить в столице с 14 апреля. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
Мы запускаем с завтрашнего дня буквально тестирование по Москве популяционное и насколько защищены наши медицинские работники, — сказала она.
Как ранее передавал NEWS.ru, проведение массового тестирования на наличие антител к новому коронавирусу не должно выявить наличия иммунитета к COVID-19 у большей части россиян.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен