Попова сообщила о скором запуске теста на антитела к коронавирусу в Москве

Фото: Global Look Press

Солнцевский суд Москвы выписал штраф на сумму в 45 тысяч рублей. Причиной стало нарушение группой из трёх лиц режима самоизоляции.

Солнцевский суд Москвы сегодня вынес три постановления о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Все трое граждан были задержаны у одного здания в одно и...