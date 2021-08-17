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Михаил Щипанов
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России уже начали разрабатывать пятую вакцину от коронавируса.
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В Духовном управлении мусульман России сообщили, что испытывают беспокойство за Таджикистан и Узбекистан в связи с приходом талибов (представители запрещённой в РФ террористической организации) к власти в Афганистане. Об этом рассказала «Подъёму» глава пресс-службы Гульнур Газиева.
Мы обеспокоены за наших ближайших соседей — Таджикистан, Узбекистан, но рассчитываем, что наши дипломаты, наше руководство выберет правильную тактику и политику. Талибы — запрещённая в России организация, мы не взаимодействовали...
Попова сообщила о разработке пятой вакцины от коронавируса