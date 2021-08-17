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Попова сообщила о разработке пятой вакцины от коронавируса

15:31, 17 августа 2021
Попова сообщила о разработке пятой вакцины от коронавируса Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России уже начали разрабатывать пятую вакцину от коронавируса.

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